شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفية ذكرى جوهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 نعت نقابة الصحفيين اليمنيين ،اليوم السبت ،الصحفية ذكرى قاسم جوهر التي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي والنقابي، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements وعبرت النقابة ، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة والوسط الصحفي بهذا المصاب الاليم..سائلة الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها بالصبر والسلوان. والفقيدة ذكرى جوهر من مواليد عدن ،والتحقت بالعمل الصحفي بصحيفة المسار في العام 1982م، ثم انتقلت للعمل في صحيفة 14 اكتوبر الذي بدأت عملها فيها في قسم الرصد الاذاعي ثم إدارة الأخبار ،وشغلت الفقيدة موقع مدير مكتب رئيس فرع نقابة الصحفيين بعدن وشاركت في كافة انشطة وفعاليات النقابة.

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