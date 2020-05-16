- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يؤكد الحرص على تقديم الدعم للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
اكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة الدعم والامكانيات اللازمة للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والسيطرة عليه والحفاظ على صحة ابناء المحافظة من هذا الوباء.
واشاد المحافظ خلال زيارته ،اليوم، الى عدد من الشوارع في مدينة الغيضة ،بالجهود المبذولة لتطبيق حظر التجوال الجزئي المفروض من قبل لجنة الطوارئ، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره،و وسير عمليات الرش الضبابي والتعقيم للشوارع والاسواق..مثمناً دور الأجهزة الأمنية في اداء واجبهم الوطني وتجاوب المواطنين مع قرار حظر التجول والتزامهم بالبقاء في منازلهم.
وكانت لجنة الطوارئ بالمحافظة قد أقرت حظر تجول المواطنين في مدينة الغيضة بشكل جزئي من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يؤكد الحرص على تقديم الدعم للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.