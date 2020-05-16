محافظ المهرة يؤكد الحرص على تقديم الدعم للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة الدعم والامكانيات اللازمة للجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والسيطرة عليه والحفاظ على صحة ابناء المحافظة من هذا الوباء.

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واشاد المحافظ خلال زيارته ،اليوم، الى عدد من الشوارع في مدينة الغيضة ،بالجهود المبذولة لتطبيق حظر التجوال الجزئي المفروض من قبل لجنة الطوارئ، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره،و وسير عمليات الرش الضبابي والتعقيم للشوارع والاسواق..مثمناً دور الأجهزة الأمنية في اداء واجبهم الوطني وتجاوب المواطنين مع قرار حظر التجول والتزامهم بالبقاء في منازلهم.

وكانت لجنة الطوارئ بالمحافظة قد أقرت حظر تجول المواطنين في مدينة الغيضة بشكل جزئي من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.