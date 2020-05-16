ننشر موجز لاهم اخبار اليمن العربي الفترة المسائية اليوم 16 مايو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ننشر موجز لاهم اخبار الخليج 365 اليوم 16 مايو 2020 الفترة المسائية .

معين عبدالملك يناقش مع الربيعة دعم مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/480020 دولة الإمارات تطلق مشروع كسوة العيد بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/480017 مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في تعز وشبوة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/479983 ‏الارياني: مليشيا الحوثي قرصنت امدادات طبية لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/479987 مطالب برلمانية مصرية بسحب "نوبل" من توكل كرمان https://www.elyamnelaraby.com/479999 مساعدات غذائية إماراتية لأهالي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/480016 # اليمن # اخبار اليمن # الإمارات # تعز # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # . # مركز الملك سلمان # توكل كرمان # نوبل # العربي # سلمان # كورونا

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