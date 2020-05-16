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معين عبدالملك يناقش مع الربيعة دعم مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

معين عبدالملك يناقش مع الربيعة دعم مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في اليمن

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، مع المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، تدخلات المركز لدعم الحكومة في مواجهة وباء ومجالات الدعم الملحة في الوقت الحالي، من توفير مواد الفحص، وأدوات الحماية، والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

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وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والذي يعد اكبر شركاء الحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفي مواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. مستعرضا الوضع الصحي الراهن والاولويات والاحتياجات الملحة لتعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد.

 

من جانبه أكد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة، استمرار المركز في دعم اليمن و مضاعفة جهوده وتدخلاته في مختلف المجالات الإنسانية والاغاثية وخصوصا في الجانب الصحي.. لافتا إلى ان صياغة أولويات التدخل تتم بالشراكة مع القطاعات المعنية في الحكومة اليمنية .. منوها بمتابعة ودعم رئيس الوزراء لجهود المركز والتي تعزز من قدرته على تنفيذ مشاريعه وإنجازها بصورة اكثر فعالية وتجاوز أي تحديات قائمة.

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