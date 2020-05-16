محافظ المهرة يقوم بجولة في مدينة الغيضة للوقوف على تطبيق حظر التجوال في يومه الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

الخليج 365 - المهرة

قام محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، مساء اليوم، بجولة ميدانية في مدينة الغيضة للوقوف على تطبيق حظر التجوال الجزئي المفروض من قبل لجنة الطوارئ، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



وخلال جولته في أسواق المدينة - التي رافقه فيها عدد من القيادات الأمنية - اطلع المحافظ على مدى التزام المواطنين وسير عمليات الرش والتعقيم للوقاية من الوباء من قبل الجهات المختصة في مكتب الصحة والسكان، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، وعلى دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الحظر، حيث خلت الشوارع من حركة المواطنين وظهر جلياً الإغلاق الكامل للمتاجر في استجابة واضحة للقرار.. كما تفقد المحافظ العيادة الطبية المتنقلة وطبيعة الخدمات العلاجية التي تقدمها في حال حدوث طارئ.

وعبّر المحافظ عن ارتياحه لتجاوب الناس مع قرار حظر التجول والتزامهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج للأسواق بما يحفظ لهم الصحة والسلامة.. مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الصحية، ومقدراً جهودهم المبذولة في الميدان.. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود كلاً في مجال اختصاصه، حتى تزول هذه الأزمة الصحية الطارئة لحماية المجتمع من مخاطر كورونا باعتبار ذلك واجب ديني ووطني وأخلاقي.

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وأكد بن ياسر، دعم السلطة المحلية بالمحافظة وتسخيرها كافة الإمكانيات المتاحة لاحتواء الوباء والسيطرة عليه، والحفاظ على حياة الإنسان ويجب بذل الغالي والنفيس من أجلها.

وتزامن نزول محافظ المحافظة مع انتشار أفراد الأمن والشرطة في الشوارع مع تواجد لعربات الدفاع المدني والإسعاف وسيارات الرش والتعقيم في ثالث أيام حظر التجوال، الذي يعد ناجحاً بكل المقاييس ويسير بثبات وسط تعاون طوعي من قبل المجتمع دون أي تدخل من قبل السلطات الأمنية.

وكانت لجنة الطوارئ بالمحافظة قد أقرت حظر تجول المواطنين في مدينة الغيضة بشكل جزئي من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.