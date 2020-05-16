شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد السعودي صاحب الصور المخلة : لحظة القبض على عبدالرحمن المطيري في أمريكا‘‘صور‘‘ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اعتقال السعودي عبدالرحمن المطيري، من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله.



ويظهر الفيديو الذي بثه أحد أصدقائه "لايف" قيام الشرطة الأمريكية باعتقاله من داخل المنزل ووضع الكلبشات في يده واقتياده خارج المنزل.



ويظهر في الفيديو أن "المطيري" يطلب من صديقه إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، فيما يبدو أن الشرطة لم تقتنع بادعائه وأصرت على القبض عليه.

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ويحاول المطيري إثبات حسن نيته للشرطيين، ويقول لهما إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل تلك المضايقات.



والسعودي عبدالرحمن المطيري، يقيم في الخارج وكثير إثارة الجدل حوله، إذ يجاهر بصور مخلة له مع فتيات أجنبيات

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