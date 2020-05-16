شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في تعز وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، 1,068 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقراً في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي محافظة تعز، والتي استفاد منها 356 أسرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,300 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا بمديرية بيحان محافظة شبوة، استفاد منها 800 أسرة.

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