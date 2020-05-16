القائم بأعمال مدير عام سيحوت يتفقد محطة كهرباء المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

الخليج 365 - المهرة

تفقد القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي اليوم، محطة كهرباء سيحوت للإطلاع على الصعوبات والأشكاليات التي تواجة سير عمل المحطة.



واستمع الزويدي، من مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت الأستاذ سالم سعيد العدلي الى شرحاً مفصلاً عن مستوى أداء المولدات وأبرز الصعوبات التي تواجه الفنيين وأهم الأحتياجات والحلول اللأزمة التي من شأنها تسهم في أستقرار الكهربائي في المديرية.

وشكر الزويدي، محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر على سرعة تجاوبة وتزويد محطة مديرية سيحوت والمسيلة بثلاث مولدات كهربائية جديدة ، مثمناً الجهود التي تبذل من قبل مدير فرع المؤسسة بالمديرية والطاقم الفني في سبيل استمرار الخدمة الى كافة المواطنين.

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وشدد الزويدي، على العاملين ببذل المزيد من الجهد والانضباط والأهتمام بالصيانة الدائمة للمولدات حفاظاً عليها من الأختلالات الفنية.

وأكد الزويدي، بأن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر سوف تقوم بتعزيز الطاقة التوليدية لكهرباء سيحوت والمسيلة بمولدات إضافية وتحسين وصيانة الشبكة الكهربائية للتخفيف من العجز التي تعاني منه المحطة والتقليل من مستوى الأنطفاءات المتكررة وإيصال الخدمة بسلاسة الى المواطنيين.

من جانبة، دعاء مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت، سالم العدلي مشرفي المساجد الى ضرورة الألتزام وعدم تشغيل المكيفات

والتي سببت في ضعف شديد للتيار الكهربائي وانقطاعه عن المواطنين وأهمية ترشيد المواطنين في الأستهلاك والنظر الى المصلحة العامة.

رافق الشيخ الزويدي خلال الزيارة التفقدية، القائم بأعمال أمين عام سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده ورئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية الأستاذ طاهر عبداللاه بن عويض والشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي وبعض من أعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية