بدء الاعمال الانشائية للمعهد المهني الصناعي بمديرية حريب في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ بعد اجازة عيد الفطر المبارك اعمال انشاء المعهد المهني الصناعي بمديرية حريب محافظة مأرب، بعد ان جرى اليوم تسليم موقع المشروع من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناجي الحنيشي ومدير عام مديرية حريب ناصر القحاطي للشركة المنفذة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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ويضم المشروع الذي تمول تنفيذه السلطة المحلية بالمحافظة ،انشاء 28 منشأة موزعة على مساحة كلية للمعهد قدرها 45 الف مترا مربعا تشمل مباني الفصول والمعامل، الادارة، سكن للطلاب، مركز المعلومات والمكتبة، وثلاثة مباني سكن هيئة التدريس، الى جانب انشاء مباني ورش ميكانيك الشاحنات، كهرباء السيارات، البناء والتشطيبات، النجارة، التمديدات والالات الكهربائية، الالكترونيات، والتمديدات الصحية، وخراطة المعادن،الى جانب انشاء ملاعب للتنس، الطائرة، السلة، فضلا عن اعمال انشائية لمرفق خدمية وبنى تحتية احرى تتضمن مواقف سيارات، وسارية علم وعمل مساحات خضراء، وطرقات وارصفة داخلية.

وسيستوعب المشروع في مرحلته الاولى 1800 طالب، في عدد من التخصصات المهنية والصناعية، لتعزيز عملية التنمية في المحافظة ورفد السوق المحلية بالكفاءات والمهن المؤهلة.

وشدد مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومدير عام مديرية حريب ،على اهمية التزام الشركة المنفذة بالمواصفات المعتمدة وجداول الكميات، والانجاز خلال المدة الزمنية المحددة لاستكمال انجاز الاعمال وهي سنتين فقط.