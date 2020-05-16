"الهلال التركي" و"تيكا".. أذرع أردوغان لتنفيذ مخططاته باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

العربي

لا تقتصر الأجندة التركية المشبوهة في اليمن عند دعم المليشيا الإخوانية في طعن التحالف العربي وإرباك المناطق المحررة فقط، بل سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زرع مخالبه لنهب البلد المنكوب تحت غطاء العمل الإنساني .. وفق “العين“.



وخلال الأسابيع الماضية، كثفت جمعية الهلال الأحمر التركي، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، من أنشطتها المشبوهة في عدة مدن يمنية، مع تصاعد مؤشرات وجود أنشطة استخباراتية تركية تحت لافتة العمل الإنساني.

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وسهل حزب الإصلاح، الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي، من تغلغل المنظمات التركية داخل اليمن، وذلك من خلال استغلال مواقعه القيادية في هرم السلطة، لمنح تراخيص مزاولة عمل تلك الجهات، في عدد من المحافظات المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي.

وأكدت مصادر، أن "الهلال التركي" و"تيكا"، ينفذان أنشطة مشبوهة أكثر منها إنسانية في محافظات عدن والضالع وتعز، بعضها يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي، وبعضها تتم بواسطة شركاء محليين وهميين بهدف عدم لفت الأنظار إليها.

ووفقا للمصادر، فقد قامت المنظمات التركية، باستئجار مقرات لها في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات، بهدف إدارة تلك الأنشطة المشبوهة، والتغلغل في المجتمعات اليمنية وخصوصا المحررة، ما يعزز المخاوف من أدوار استخباراتية لصالح محور تركيا قطر الذي يقود مؤامرات ضد التحالف.