شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا: الصين تحاول التستر على سوء إدارتها لأزمة كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الصين بأنها تحاول "صرف الانتباه" عن "سوء الإدارة" خلال أزمة وباء كوفيد-19، من خلال مطالبة واشنطن بتسديد التزاماتها المالية للأمم المتحدة.

وكانت الصين طالبت في بيان أمس الجمعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة.

وقال البيان الذي صدر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إن "مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام بلغ في 14 مايو 1,63 مليار دولار و2,14 مليار على التوالي".

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وأشار البيان الذي يستند إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عقد الخميس، إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار" لعمليات السلام.

من جهتها، قالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن البيان الصيني ما هو إلا محاولة لصرف الانتباه عن التستر وسوء الإدارة لأزمة كوفيد-19.

وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت مؤخرا بدفع 726 مليون دولار في إطار التزامها بعمليات حفظ السلام وستدفع الجزء الأكبر من نصيبها في نهاية السنة".

وذكرت البعثة الأميركية إن إجمالي متأخرات عمليات حفظ السلام بلغ 888 مليون دولار، لكنها أوضحت أن "نحو ثلثي هذا المبلغ هو نتيجة الدفع بنسبة 25 في المئة من 2017 حتى الوقت الحاضر".