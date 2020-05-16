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ننشر موجز لاهم اخبار اليمن العربي اليوم 16 مايو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

ننشر موجز لاهم اخبار الخليج 365 اليوم 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ننشر موجز لاهم اخبار الخليج 365 اليوم 16 مايو 2020 :

 

فيديو يظهر أسر القوات الجنوبية لقائد اللواء 115 في أبين

 

https://www.elyamnelaraby.com/479933

 

 

القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين

 

https://www.elyamnelaraby.com/479922

 

القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين

https://www.elyamnelaraby.com/479922

 

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف

 

https://www.elyamnelaraby.com/479908

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وكالة: المليشيات الحوثية تبيع محاليل فحص للمستشفيات الخاصة

 

https://www.elyamnelaraby.com/479925/

 

باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب

 

متحدثة لجنة طوارئ كورونا تطالب بإغلاق مدينة عدن بشكل كامل

 

 

https://www.elyamnelaraby.com/479887

 

اللواء رداد الهاشمي يتفقد المعسكرات والمواقع بمحور كتاف صعدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/479889

باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب  

https://www.elyamnelaraby.com/479899

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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