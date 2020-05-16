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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر موجز لاهم اخبار اليمن العربي اليوم 16 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
ننشر موجز لاهم اخبار الخليج 365 اليوم 16 مايو 2020 :
فيديو يظهر أسر القوات الجنوبية لقائد اللواء 115 في أبين
https://www.elyamnelaraby.com/479933
القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين
https://www.elyamnelaraby.com/479922
القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين
https://www.elyamnelaraby.com/479922
التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف
https://www.elyamnelaraby.com/479908
وكالة: المليشيات الحوثية تبيع محاليل فحص كورونا للمستشفيات الخاصة
https://www.elyamnelaraby.com/479925/
باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب
متحدثة لجنة طوارئ كورونا تطالب بإغلاق مدينة عدن بشكل كامل
https://www.elyamnelaraby.com/479887
اللواء رداد الهاشمي يتفقد المعسكرات والمواقع بمحور كتاف صعدة
https://www.elyamnelaraby.com/479889
باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب
https://www.elyamnelaraby.com/479899
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