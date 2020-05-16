ننشر موجز لاهم اخبار اليمن العربي اليوم 16 مايو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ننشر موجز لاهم اخبار الخليج 365 اليوم 16 مايو 2020 :

فيديو يظهر أسر القوات الجنوبية لقائد اللواء 115 في أبين https://www.elyamnelaraby.com/479933 القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/479922 القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/479922 التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/479908 Advertisements وكالة: المليشيات الحوثية تبيع محاليل فحص كورونا للمستشفيات الخاصة https://www.elyamnelaraby.com/479925/ باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب متحدثة لجنة طوارئ كورونا تطالب بإغلاق مدينة عدن بشكل كامل https://www.elyamnelaraby.com/479887 اللواء رداد الهاشمي يتفقد المعسكرات والمواقع بمحور كتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/479889 باحث سياسي لــ"الخليج 365".. لهذا السبب أتى إعلان المجلس الإنتقالي الجنوبي الادارة الذاتية للجنوب https://www.elyamnelaraby.com/479899

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