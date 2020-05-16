شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيديو يظهر أسر القوات الجنوبية لقائد اللواء 115 في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشرت قوات الانتقالي مقطع فيديو لقائد اللواء 115، العميد سيف القفيش، بعد وقوعه في الأسر، خلال المواجهات التي شهدتها منطقة قرن الكلاسي، اليوم السبت، 16/أيار/2020:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يظهر أسر القوات الجنوبية لقائد اللواء 115 في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.