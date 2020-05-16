شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تمكنت القوات الجنوبية، اليوم السبت، 16/أيار/2020، من أسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين.

وقالت مصادر عسكرية إن قائد اللواء 115، سيف القفيش، وقع في أسر القوات الجنوبية. Advertisements وأكدت أن اللواء التابع للقفيش استسلم بشكل كامل. وتشهد المناطق الواقعة بين مدينتي زنجبار وشقرة في المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الإخوان.

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