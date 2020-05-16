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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/أيار/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف، تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتشهد جبهة المديرية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا.
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