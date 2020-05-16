التحالف يقصف تجمعات حوثية في مأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدف بغارتين تجمعات للحوثيين في مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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