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التحالف يقصف تعزيزات للمليشيا في محافظة البيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

التحالف يقصف تعزيزات للمليشيا في محافظة البيضاء

الخليج 365 ـ البيضاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/أيار/2020، تعزيزات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات تعزيزات للمليشيا في مديرية السوادية.

 

وبحسب المصادر فقد كانت التعزيزات في طريقها إلى جبهة قانية حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أيام.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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