مسلحون حوثيون يقتلون بائع قات بصنعاء لتأخره عن دفع الضرائب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قتل مزارع، الخميس 14 مايو 2020م، برصاص مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية في أحد أسواق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين يرافقون موظفي الضرائب اقدموا على قتل \ الشاب محمد عبدالخالق والذي يعمل -بائع قات- أثناء قيامه ببيع القات في سوق شميلة. Advertisements وأضافت أن عبدالخالق الذي ينتمي لمنطقة "حراز" لقي حتفه على الفور وتم نقله إلى ثلاجة احد المستشفيات بالعاصمة. ولفتت إلى ان الحادثة وقعت بسبب تأخر المجني عليه عن دفع مبلغ 5000 ريال كضرائب للقات فرضها موظفو الضرائب التابعون للمليشيات حيث طالبهم بالعودة اليه بعد قيامه ببيع القات ولكن إصرار موظفي الضرائب وعناصر المليشيات على اجباره على دفع المبلغ قوبل برفض المجني عليه حيث قام احدهم باطلاق الرصاص عليه ليرديه قتيلا بدم بارد

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