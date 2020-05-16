بعد تأييده الجيش ورفضه التدخل التركي.. اغتيال قيادي غرب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

طرابلس - الخليج 365

بعد أن أعلن تأييده للجيش الوطني الليبي، ورفضه التدخل التركي، اغتالت مليشيات حكومة فايز السراج ومرتزقة تركيا، القيادي الليبي عبد الله مخلوف، بـ 5 رصاصات عقابا له على دعم جيش بلاده .



وكان الشيخ عبد الله مخلوف أحد قيادات الأمازيغ في الجبل الغربي والذي يشغل منصب رئيس المجلس التسييري لمدينة كاباو شمالي غرب ليبيا قد أعلن تأييده للجيش الوطني الليبي ورفضه للتدخل التركي وسطوة الإرهاب في ليبيا.

عملية الاغتيال

Advertisements

ظهر أمس الجمعة قامت عناصر من مليشيات السراج باختطاف الشيخ مخلوف من وسط سوق المدينة وأطلقت عليه 5 رصاصات أردته قتيلا.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها أن الشيخ عبد الله مخلوف دفع حياته ثمن انحيازه للجيش الوطني الليبي في معركته ضد الإرهاب والاحتلال التركي الطامع في ليبيا، مؤكدة أن دماؤه الطاهرة وكافة دماء الشهداء الأبرار لن تضيع.

وتعد بلدية كاباو من أهم المناطق الأثرية في منطقة الجبل الغربي شمالي غرب ليبيا والتي تقع تحت سيطرة حكومة السراج ويقطنها أكثر من 10 آلاف ليبي من أصول أمازيغية.

وكشف الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن بلدية كاباو بها غرفة عمليات تركية ومهابط سرية للطيران التركي المسير التي تشارك في الهجوم على قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الليبي