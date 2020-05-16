- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة تعز تضبط قاتلا بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
تعز - الخليج 365
ضبطت الحملة الأمنية بشرطة تعز المدعو ( س.م ) والذي أقدم على جريمة قتل المواطن الزبيدي والذي يعمل في بوفية لبيع العصائر في منطقة الحصب.
رأوضح مصدر أمني أنه وبعد وصول اليلاغ تم التحرك السريع من قبل الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشرطه العميد منصور عبدالرب الأكحلي تم رصد مكان الجاني والقاء القبض عليه وايداعه في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق والاحاله للجهات المختصه لينال جزاءه الرادع.
ويأتي هذا في إطار اليقضة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لشرطة تعز في مكافحة الجريمه وضبط الجناة وتأمين المواطن.
وأكدت شرطة تعز أنها لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة واستقرار مدينة تعز ومناطقها المحررة واستهداف حياة المواطنين فيها '
ودعت جميع المواطنين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز تضبط قاتلا بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.