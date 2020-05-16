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شرطة تعز تضبط قاتلا بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

شرطة تعز تضبط قاتلا بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة

تعز - الخليج 365

ضبطت الحملة الأمنية بشرطة تعز المدعو ( س.م ) والذي أقدم على جريمة قتل المواطن الزبيدي والذي يعمل في بوفية لبيع العصائر في منطقة الحصب.

 

رأوضح مصدر أمني أنه وبعد وصول اليلاغ تم التحرك السريع من قبل الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشرطه العميد منصور عبدالرب الأكحلي تم رصد مكان الجاني والقاء القبض عليه وايداعه في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه  والتحقيق والاحاله للجهات المختصه لينال جزاءه الرادع.

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 ويأتي هذا في إطار اليقضة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لشرطة تعز  في مكافحة الجريمه وضبط الجناة وتأمين المواطن.

 

وأكدت شرطة تعز أنها لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة واستقرار مدينة تعز ومناطقها المحررة واستهداف حياة المواطنين فيها '

 

 ودعت جميع المواطنين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا.

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