شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع بمستوى تدخل تركيا في اليمن بالتنسيق المباشر مع قطر والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

أنقرة الدوحة - الخليج 365

رصد متابعون للشأن اليمني ارتفاعًا ملحوظًا بمستوى تدخل تركيا في اليمن بالتنسيق المباشر مع قطر وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته المتواجدين في اسطنبول، باستخدام الأذرع الأمنية والاستخبارية التركية العاملة تحت لافتة مؤسسات العمل الإنساني مثل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية.



وفي التفاصيل، ضمن مسلسل تآمرها المفضوح، قامت حكومة الشرعية بإفساح المجال أمام النظام التركي من أجل التدخل في الشأن اليمني، على النحو الذي يعزِّز من النفوذ الإخواني الإرهابي.

صحيفة العرب الدولية تحدّثت عن مخططات تركيا للتدخل في الشأن اليمني، وقالت إنَّ تركيا تكثف جهودها لإيجاد منفذ للتدخّل في اليمن، مشيرةً إلى أنَّ اعتمادها على ورقة تنظيم الإخوان الإرهابي، لا يمنحها سوى تدخل محدود في اليمن، بالنظر إلى محدودية التأييد الشعبي للتنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى أنَّ أطرافًا قوية على الأرض نجحت في سدّ المنافذ أمام تركيا، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أنه مستعد لمنع سقوط الجنوب تحت سيطرة مليشيا الإخوان التابعة لحزب الإصلاح.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا لجأت - أمام صعوبة النفاذ إلى الساحة اليمنية – إلى تكثيف حملاتها الإعلامية ضد التحالف العربي والقوى المضادّة لتنظيم الإخوان بالتوازي مع محاولة الوصول إلى المجتمعات المحلية باللعب على أوضاعها الإنسانية.

ونبهت إلى محاولات النظام التركي تعزيز جهوده للتواجد السياسي والإعلامي والاستخباراتي في اليمن، استعدادا للتحولات الطارئة، وأشارت إلى اعتماد أنقرة على شخصيات إخوانية على رأسها وزيرا الداخلية والنقل أحمد الميسري وصالح الجبواني، لتنفيذ أهدافها في اليمن.

ويمكن القول إنّ الجنوب وقف حلقة صعبة المنال أمام مؤامرة حكومة الشرعية التي عمدت إلى غزو أراضيه بالأجندة القطرية التركية.

ففي الوقت الذي تحصل فيه حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، على دعمٍ هائل من قِبل التحالف العربي منذ عدة سنوات، إلا أنّ ردّت على ذلك بتكثيف تنسيقها مع دولتي قطر وتركيا.

ويمكن استقراء هذا التنسيق من التصريحات القادمة من الدوحة وأنقرة، وكيف تتناغم مع التحركات المريبة للمليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية ضد الجنوب.

وفيما يستعر هذا التنسيق، فإنّ مقاومة الجنوبيين لهذا المشروع الخبيث ينسف مؤامرة الأشرار، وتجلّى ذلك فيما يحدث في محافظة أبين مؤخرًا، والتي أشعلتها المليشيات الإخوانية بهجمات غادرة، لم تخلُ من التنسيق الكامل مع قطر وتركيا من أجل تعزيز الهيمنة الإخوانية في الجنوب ونهب مقدراته، ومنح الدولتين الراعيتين لإرهاب الإخوان موطئ قدم يعادي الجنوب والتحالف العربي.

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يشير ذلك إلى أنّه من الضروري التعامل بمنتهى الحزم من قِبل الجنوبيين في أبين التي تشهد ما يمكن تسميتها معركة تكسير عظام، وأنّ دحر القوات المسلحة الجنوبية للعدوان الإخواني سيكون ضربة قاسمة للمشروع القطري التركي.

ضمن مسلسل تآمرها المفضوح، أفسحت حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، المجال أمام التدخل التركي على النحو الذي يخدم الأجندة الإخوانية ويعادي الجنوب والتحالف العربي.

وفيما يحمل هذا التدخُّل عداءً ضد الجنوب وشعبه، فقد حذرت مجلة "ذا اراب ويكلي" البريطانية الأسبوعية، من أن الوجود المتزايد لتركيا يثير القلق في جميع أنحاء المنطقة بشأن الأمن في خليج عدن وباب المندب.

وبحسب المجلة، زادت هذه المخاوف بعد أن أفادت التقارير بأنَّ أجندة تركيا في اليمن تمولها وتدعمها قطر عبر بعض الشخصيات السياسية والقبلية اليمنية المنتسبة إلى حزب الإصلاح الإخوان، ويهدفون إلى ابتزاز التحالف العربي من خلال خلق تهديد تركي في البلاد وتشكيل تحالف جديد بالتنسيق مع قطر.

وكشف التقرير أن تركيا خطت حتى الآن بعناية في اليمن، وأنها على ما يبدو في انتظار لحظة مواتية للتدخل وتأمل في الحصول على مزيد من الدعم من حكومة عبد ربه منصور هادي قبل الشروع على الأرض.

وأوضح أن الأنشطة التركية الحذرة والسرية في اليمن تتركز حاليا في ثلاث مناطق ساحلية يمنية: شبوة، سقطرى، وتعز، وفقا لمصادر لم تكشف عن هويتها.

كما كشف التقرير وجود عناصر استخبارات تركية في محافظة شبوة تحت غطاء منظمة الإغاثة الإنسانية التركية، التي تنشط في المحافظة منذ سقوطها تحت سيطرة جماعة الإخوان في أغسطس الماضي.

وترى المجلة أن النفوذ المتزايد للإخوان المسلمين في شبوة، تزامن مع العداء المتزايد تجاه التحالف العربي في منطقة العلم في جنوب غرب اليمن، والذي كان هدفاً لهجمات متكررة بقذائف الهاون، ويعتقد أن الهجمات تهدف إلى قطع الغذاء والإمدادات الطبية، مما اضطر قوات التحالف المتمركزة هناك في النهاية إلى المغادرة.

وبمجرد السيطرة على منطقة العلم، يأمل الإخوان المسلمون في الوصول إلى ميناء بلحاف الاستراتيجي، والاستفادة من صادرات الغاز الهامة والوصول الذي تشتد الحاجة إليه إلى الساحل المطل على بحر العرب، وهي بوابة رئيسية لأي تدخل تركي محتمل وشحن الإمدادات الأساسية من القواعد العسكرية التركية في الصومال المجاورة.

بالإضافة إلى النشاط المشبوه في تعز وشبوة، تشير التقارير إلى الجهود التركية في تصعيد التوترات بمساعدة محافظ سقطرى رمزي محروس. وأفادت التقارير بأن التوترات تصاعدت بعد عودة محروس من زيارة سرية إلى اسطنبول، التقى خلالها ضباط المخابرات التركية والقطرية وقادة الإخوان المسلمين.

وبتواطؤ كامل من حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، يواصل النظام التركي تنفيذ مخططه الطامع في السيطرة على موانئ اليمن ضمن مخطط إرهابي يرمي إلى تعزيز النفوذ ونهب الثروات.

وبرهنت التحركات خلال الفترة الماضية على اهتمام تركيا بوضع اليمن على خارطة تدخلاتها في الإقليم، في ظل قيام قيادات إخوانية مرتبطة بأنقرة بالتلويح بفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل التركي في اليمن.