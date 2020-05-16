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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الأحوال المدنية تعلن 80 حالة وفاة جديدة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت مصلحة الاحوال المدنية عن 80 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة.
وقال رئيس المصلحة اللواء سند جميل محمد إن (80) حالة موزعة على النحو التالي، (13)حالة كريتر، (3) حالات خور مكسر، (6) حالات المعلا، (4) حالات الروضة، (5) حالات مستشفى الجمهورية، (3) حالات العزل مستشفى الجمهورية، (1) حالة عمليات الأمن، (14) حالة المنصورة، (2) حالتين دار سعد، (6) حالات الممدارة، (6) حالات الشيخ عثمان، (1) حالة انما ، (1) حالة القاهرة، (2) حالتين البساتين، (2) حالتين الشعب، (6) حالات مستشفيات خاصة، (3) حالات العزل الأمل، (2) حالتين مستشفى الصداقة.
وأشار إلى أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي:، (61)خطاب من اقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة،وحسب المتعارف علية الاسباب طبيعية، (6) خطابات من المستشفيات الخاصة، (6) العزل : الجمهورية والأمل، (7) مستشفى الجمهورية والصداقة
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