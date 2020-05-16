شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يعتزمون فرض حظر التجول في مناطق بإب بعد تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

إب - الخليج 365

تعتزم مليشيا الحوثي، فرض حظر التجول بمناطق في محافظة إب، وسط اليمن، بعد تفشي فيروس كورونا.



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وأوضحت مصادر محلية، أنه بعد فشل المليشيات في فرض حظر التجول في منطقتي جبل ربي وابلان بمديرية الظهار بسبب كورونا، فإنها تعتزم اليوم السبت فرض حظر التجول في مناطق أحوال الثلاث بمديرية الظهار والجبانة بمديرية المشنة في مدينة إب.

ووفقا للمصادر، يبدأ الحظر من الثانية عشر ظهرا وحتى التاسعة مساء.