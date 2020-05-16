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الحوثيون يعتزمون فرض حظر التجول في مناطق بإب بعد تفشي فيروس كورونا

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

الحوثيون يعتزمون فرض حظر التجول في مناطق بإب بعد تفشي فيروس كورونا

إب - الخليج 365

تعتزم مليشيا الحوثي، فرض حظر التجول بمناطق في محافظة إب، وسط اليمن، بعد تفشي فيروس كورونا.

 

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وأوضحت مصادر محلية، أنه بعد فشل المليشيات في فرض حظر التجول في منطقتي جبل ربي وابلان بمديرية الظهار بسبب كورونا، فإنها تعتزم اليوم السبت فرض حظر التجول في مناطق أحوال الثلاث بمديرية الظهار والجبانة بمديرية المشنة في مدينة إب.

 

ووفقا للمصادر، يبدأ الحظر من الثانية عشر ظهرا وحتى التاسعة مساء.

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