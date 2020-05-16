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صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة إماراتية تكشف بنود المبادرة الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن وموعد التوقيع

كشفت صحيفة إماراتية عن ترتيبات أممية لعقد ما يطلق عليه "اجتماع أزمة" بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة وذلك للتوقيع على المبادرة التي طرحها المبعوث إلى اليمن مارتن جريفيث، لوقف الحرب في عموم المحافظات اليمنية وإطلاق عملية سلام واسعة.

ونقلت صحيفة "العين الإخبارية" عن مصادر مطلعة إن المبادرة الأممية تحتوي على عدة بنود أبرزها: تثبيت وقف إطلاق نار دائم باليمن، واتخاذ خطوات بناء ثقة تتمثل في إطلاق المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الإنسانية ودفع المرتبات، والانتقال بعدها إلى مفاوضات السلام السياسية الشاملة بمشاركة مختلف الأطراف.

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وتحظى المبادرة الأممية بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي وسفراء الدول الـ18 باليمن، والذين كثفوا تحركاتهم مجددا للضغط على طرفي النزاع اليمني للقبول بها.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن الخميس، تقديم خارطة طريق "قابلة للتنفيذ"، للأطراف اليمنية، لتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمها غريفيث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وأوضح أنه "تم تقديم خارطة طريق قابلة للتنفيذ والأمر متروك لمن يمتلك السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن "مسودات الاتفاقيات التي يتم التفاوض عليها مع الأطراف ستضع اليمن في بداية مسار إعادة الإعمار والتعافي والمصالحة".

وأعرب عن شعوره بـ"الإحباط إزاء الموقف العسكري الذي يدعو للقلق الخاص"، مضيفا أنه "مصدوم من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والخطوات اللاحقة التي اتخذت، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب".