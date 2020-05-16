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صنعاء - ياسمين الخيامي - العميد طارق صالح يخرج عن صمره ويشن هجوماً عنيفا على هذه الطرف المتمرد على الشرعية ؟

اتهم عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي التابعة للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي، بعدم الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الأسرى. وقال العميد طارق صالح، وهو نجل الرئيس الراحل، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "عام مر على آخر اتصال سمحوا به للأسيرين البطلين محمد وعفاش" (شقيقه ونجله). -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين Advertisements عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر وأضاف "لا وافقوا على تبادل شامل ولا التزموا بالمعايير الدولية لمعاملة الأسرى". وختم بالقول: "أسوأ الخصوم خصمٌ لا دين له ولا أخلاق ولا مروة". وتعرض عفاش، نجل العميد طارق، وشقيق القائد العسكري المقدم محمد محمد عبدالله صالح، للأسر خلال المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة صنعاء بين قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح مليشيا الحوثي، مطلع ديسمبر 2017م، والتي أسفرت عن مقتل صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، إضافة إلى نحو 240 وإصابة 420 آخرين، في حين اعتقلت الجماعة نحو 2000 قيادي وناشط من الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل منذ تأسيسه في 1982م.

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