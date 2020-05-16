صحيفة ألمانية: تعيين توكل في هيئة حكماء "فيسبوك" أثار غضبا كبيرا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

برلين صنعاء - الخليج 365

اعتبرت صحيفة "إيبوخ تايمز" الألمانية، أن تعيين توكل كرمان، في هيئة حكماء شركة "فيسبوك" الأمريكية، أثار غضبا كبيرا في العالم بسبب انتمائها لجماعة الإخوان.



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وأشارت إلى أن "إدارة الفيسبوك تسمح بذلك لجماعة الإخوان باختراقه والتحكم في المحتوى المنشور على منصته التي يمتلك مئات الملايين حول العالم حسابات نشطة عليها".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة غير مفهومة حتى الآن، وتثير مشاكل كبيرة".

وأوضحت أن "الإخوان تصنف خطرا على النظام الديمقراطي في ألمانيا، وترى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أنها تحاول استبدال النظام الحالي بنظام شمولي"، مضيفة "لذلك يعتبر إقحام ممثلي الجماعة في هيئة فيسبوك الجديدة غير مفهوم".