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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث البرلمان المصري: كرمان لا تمتلك أي خبرة غير أنها أداة في يد قطر وتركيا وداعمة للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
القاهرة صنعاء - الخليج 365
أفاد برلماني مصري، بأن توكل كرمان لا تمتلك أي خبرة غير أنها أداة في يد قطر وتركيا وداعمة للإخوان.
وقال النائب بالبرلمان المصري صلاح حسب الله، إن تعيين كرمان، في هيئة حكماء شركة فيسبوك، استفز مشاعر الملايين حول العالم.
وأضاف حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان المصري، أن القرار أثار غضبا كبيرا لدى النواب المصريين، مشيراً إلى أن هذا الغضب امتد إلى رفض شعبي من قبل ملايين العرب.
وأكد حسب الله في تصريحات سابقة في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" أن "قرار إدارة فيسبوك جانبه الصواب، لأن كرمان لا تمتلك أي خبرة غير أنها أداة في يد قطر وتركيا كما أنها معروفه بدعمها لجماعة الإخوان الإرهابية".
ووصف البرلماني المصري، الناشطة اليمنية توكل كرمان بأنها "شخصية تحمل الكثير من التناقضات، وأداة لتفكيك الوطن العربي وهدمه ".
وتابع:"كرمان تستكمل أدوارها المدفوعة، فهي لم تفعل ما فعلته في اليمن مجانا بل قبضت الثمن، وهي الآن تتجول بين دول أوروبا وتركيا وقطر، وهذا ما ستفعله لاحقا خلال وظيفتها الجديدة".
ورأى النائب المصري أن تعيين كرمان ضمن "حكماء فيسبوك" سيكلف موقع التواصل الاجتماعي كثيرا، لأن القرار خصم الكثير من رصيد الموقع لدى المتابعين في الوطن العربي.
وطالب بتحرك سياسي، إزاء هذا القرار الذي وصفه بـ"المستفز"، من خلال رفضه من قبل البرلمان العربي والاتحادات البرلمانية وجمعيات الصداقة البرلمانية في البلدان العربية.
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