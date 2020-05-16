ألوية العمالقة تقدم المساعدات للأهالي بتجهيز مقبرة الرضوان بالممدارة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
عدن - الخليج 365
في ظل ما تشهده العاصمة عدن من ارتفاع في أعداد الوفيات المصابين بالأوبئة والحميات مؤخراً، قدمت ألوية العمالقة المساعدات للأهالي بتجهيز مقبرة الرضوان في منطقة الممدارة.
ونظراً لإرتفاع أسعار القبور في عدن، قدمت ألوية العمالقة الآليات لحفر القبور في مقبرة الرضوان، ومساعدة أهالي المتوفين بعد أن عجز الكثير من السكان عن توفير قيمة قبراً واحداً، وتم الإتفاق على أن يكون سعر القبر الواحد أربعة آلاف ريال يمني.
وكانت العاصمة عدن قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعر القبور، حيث تراوح سعر القبر مابين 20 – 30 الف ريال يمني، في ظل عجز الأهالي عن دفع قيمة القبر.
وعبر الأهالي عن شكرهم للقائد العام لألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني، ونائبه للشؤون المالية والإدارية العقيد هلئل عبدالعزيز، ومدير الإمداد والتموين العقيد نظمي البان، ونائبه عمار الحسني، على موقفهم الإنساني مع السكان، في ظل المآسي الكارثية التي تشهدها العاصمة عدن مؤخراً
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