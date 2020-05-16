شكرا لمتابعة خبر عن بعد فشل الوساطة .. العواضي يعلن الحرب قادمة مع الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم النكف القبلي بمحافظة البيضاء طارق العواضي، إن "كل المؤشرات تقول إن الحرب قادمة في ردمان آل عواض مع الحوثة، لكنها لم تبدأ بعد".

وكشف المتحدث -وهو شقيق الشيخ ياسر العواضي- في منشور على فيسبوك، ظهر الجمعة، عن تمشيط الطيران المسير التابع للحوثيين أجواء مديرية ردمان.

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كما لفت إلى "طلقات الصباح من أعيرة ثقيلة في الجو"، في إشارة إلى إطلاق القبائل على مشارف ردمان أعيرة نارية لتحذير عدد من الأطقم الحوثية من استمرار تقدمها.

ويأتي هذا التصريح بعد فشل وساطة قادها مشايخ في محافظة البيضاء لإقناع الشيخ ياسر العواضي بالعدول عن مطالب النكف القبلي التي تبناها عقب استشهاد جهاد الأصبحي داخل منزلها على يد مسلحي الحوثي، والقبول بالحل المقدم من قيادة الحوثيين بصنعاء.

وكان مصدر محلي تحدث في وقت سابق اليوم عن احتمالية تفجر الموقف بين قبائل النكف والحوثيين في أية لحظة عقب محاولة تقدم 8 أطقم حوثية صوب مديرية ردمان صدتها نقطة للقبائل في منطقة الراكب بعيارات نارية.

وأكد المصدر إجبار الأطقم على التراجع بالتزامن مع تمركز قبائل آل عواض في المرتفعات المحيطة بالمنطقة، في الوقت الذي يتواصل وصول تعزيزات الحوثيين على متن أطقم ومدرعات إلى المنطقة.