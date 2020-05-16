شكرا لمتابعة خبر عن اعلامية لبنانية شهيرة : تفاجئ الجميع وتوجه دعوة للتحالف حول جنوب اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإعلامية ماريا معلوف تدعو التحالف لمساندة القوات الجنوبية والانتصار لأمننا القومي في الخليج

قالت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف ان نصرة القوات الجنوبية وشعب الجنوب في معركته مع الارهاب تعني انتصار الامني القومي في الخليج.

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وقالت معلوف في تغريدة لها: ‏الحق واضح ونصرته واجبة إذا أردنا أن نطهر خاصرة الجزيرة العربية من القوى الإرهابية فهذه الفرصة للحفاظ على مكتسبات عاصفة الحزم من انتصارات ولإبقاء باب المندب بعيدا عن التدخلات التركية الإيرانية .

وأضافت معلوف:نصرة الجنوب على الإرهاب تعني الإنتصار لأمننا القومي في الخليج .

وفي تغريدة اخرى قالت الاعلامية اللبنانية المعروفة ماريا معلوف:‏بلا شك أن ما يسطره الجيش الجنوبي من إنتصارات على قوى الإرهاب الإخواني من ملاحم بطولية في هذه الأيام المباركة من أواخر هذا الشهر الفضيل مفخرة لكل العرب .

ودعت معلوف التحالف العربي الى مساندة القوات الجنوبية في معركتها المصيرية من أبين إلي شبوة وصولا إلي وادي حضرموت.

وتابعت الاعلامية اللبنانية:‏ والجنوب العربي أصبح بعيد على مؤامراتكم فقد تحصن أهله بالله وبقيادتهم التي بدأت تؤتي ثمار تجربتها في الحكم الذاتي.

وأكدت ماريا :قريباً سنسمع صراخ ‎الجزيرة وأخواتها حينما يتم إجتثاث باقي الخونة من شبوة وشقرة .

وأختتمت معلوف: خواتم مباركة وشهر مبارك بالإنتصارات لإخواننا وأهلنا في جنوب .