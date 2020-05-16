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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الشرعية ترد رسميا على إساءة "هاني بن بريك" للرئيس هادي

ردت الحكومة الشرعية، السبت، على تغريدات نائب ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، والذي حاول فيها الاستهزاء بالرئيس عبدربه منصور هادي، عن طريق تصريحات سابقة له قبل إنقلاب مليشيا الحوثي في صنعاء.

وبحسب متابعة (أحداث نت) نقلت وكالة سبأ الرسمية تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، اعتبر فيها محاولات البعض الإساءة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عبر الترويج لاكاذيب وافتراءات وتلفيقات اعلامية إساءة لليمن واليمنيين وللشرعية الدستورية.

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وقال بأن أيضا "استهداف لتضحيات اليمنيين والجيش الوطني ونضالاته في معركة استعادة الدولة، ولا يخدم أحد الا مليشيا الحوثي ومن خلفها ايران‏".

وأوضح الارياني أن الرئيس تولى قيادة البلد في ظروف هي الأصعب في تاريخ اليمن، وأدار دفة السفينة وسط هذه الامواج الهائجة من الأزمات السياسية والاقتصادية والتعقيدات الاقليمية والدولية واضعا أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدة أراضيه ومستقبل أبنائه في صدارة اولوياته‏.

وأكد ثقة اليمنيين المطلقة بقيادة رئيس الجمهورية للعبور بالبلد من هذا المنعطف إلى بر الأمان.

ومع انطلاق قوات الجيش الوطني لتحرير محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن، قبل أيام، خرج هاني بن بريك، بتغريدات على "تويتر" سخر فيها من محاضرة للرئيس هادي ألقاءها في مقر قوات الاحتياط في العاصمة صنعاء قبل انقلاب مليشيا الحوثي.