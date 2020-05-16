شكرا لمتابعة خبر عن انهيار حوثي كبير في جبهة صرواح .. وفشل هجوم اختراق مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع، الجمعة 15 مايو/أيار، أن قوات الجيش في الجبهة أحبطت خلال الأيام الماضية عدة هجمات للحوثيون، وتمكنت من تأمين عدد من المناطق والمواقع التي تنتطلق منها تلك الهجمات.

وأوضح العميد أبو أصبع في تصريح لـ “26 سبتمبر” أن “الهجوم المخطط له من قبل المليشيا المتمردة كان المسار الأساسي وورقة القوة الوهمية التي كانت تعتمد عليها جماعة الحوثي لتحقيق أي اختراق نحو مأرب".

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وأكد أبو أصبع، فشل كل محاولات جماعة الحوثي على أيدي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش الذين هبوا من كل مكان للتصدي لتلك العصابة الإجرامية”.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي في الجبهة، تعيش انهياراً كبيراً، نتيجة سقوط عدد من القيادات الميدانية أبرزها المدعو محمد الحمراني، قائد ما يسمى بالقوات الخاصة، خلال محاولاتها الهجومية اليائسة، بالإضافة إلى أسر أعداد كبيرة منها.

ولفت قائد جبهة صرواح إلى أن تقدمات الجيش وتأمينها عدد من المواقع والمناطق في الجبهة، يأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومنع الهجوم المتواصل الذي تقوم به جماعة الحوثي ، مستغلة التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار.