شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديده : حول مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أن سبب مقتله كانت سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على حديقته أثناء تجوله بها مما أدى إلى إصابته بشظايا في الرأس والصدر نقل على إثرها إلى داخل المستشفى المصغر الموجود في منزله .

وأكد أحمد الصوفي بحسب موقع البوابة اليمنية على اصابة عارف الزوكا بشظايا من القذيفة نفسها .

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وحول هرب على عبدالله صالح إلى سنحان مسقط رأسه أكد الصوفي أن علي عبدالله صالح فارق الحياة في منزله ولكن الموكب الذي خرج باتجاه مسقط رأسه بعيدا عن أعين الحوثيين قيل أن يقع في قبضتهم كان يقل جثمانه بعد موته في بيته وكان الغرض منه مواراة جثمانه الثرى بجانب أخيه

يذكر ان جماعة الحوثي اعلنت مقتل علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر عام 2017 م الا انها لم تبين الطريقة التي قتل بها .