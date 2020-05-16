شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : عقوبات أمريكية على شركة الطائف بتورطها في تهريب أسلحة إيرانية لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، صباح اليوم السبت، أنها فرضت عقوبات على شركة الطائف للتعدين لتورطها في تهريب أسلحة إيرانية لليمن.

وأكد السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في تغريدة على حسابه السفارة بموقع التدوين المصغر تويتر ، رصدها المشهد اليمني ، على أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على شركة الطائف لخدمات التعدين، يرجع إلى تورطها في تهريب أسلحة إيرانية لليمن و التهرب من العقوبات الأمريكية.

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وأشار إلى أن العقوبات شملت مالك الشركة المواطن العراقي أمير ديانات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 14 شخصا و17 كيانا في إطار عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران.