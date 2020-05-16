شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : افتتاح اكبر جسر في اليمن (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح في محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن)، الخميس، أكبر جسر في البلاد بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية.

وقال مصدر محلي إن جسر "حلة" في منطقة فوة بمحافظة حضرموت افتتح، الخميس، بعد الانتهاء من بنائه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بلغ 4.5 مليون دولار، بموجب إتفاقية قرض من الصندوق وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية تتبع جامعة الدول العربية، يضم في عضويته كل الدول العربية، ويتركز نشاطه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الإنمائية.

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يشار إلى أن اعمال بناء الجسر بدأ في فبراير 2015.