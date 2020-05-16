هل تذكرون الفنانة "ليلى علوي" .. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد ان تجاوزت سن الخمسين .. مازالت مثيرة وفاتنه ...( صور )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خضعت الفنانة الجميلة “ليلي علوي” لجلسة تصوير جديدة مع الفوتوغرافر “خالد فضة” الذى كشف عن الصور عبر حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام”، وظهرت ليلى بإطلالة جذابة وساحرة قد حازت بها علي إعجاب محبيها ومتابعيها.

كما أنها من أبرز النجمات التى دائما ما يثيرن جدل وأعجاب الجمهور بإطلالتها اللافته وملامحها الشبابية، خاصة في السنوات الأخيرة .

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ويُذكر أن أعلنت ليلى علوى مؤخراً مشاركتها فى تحدى الخير،قبولًأ لدعوة الفنانة “كنده علوش،” وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، وذلك بسبب تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، وصرحت عن ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “لميس الحديدي” ببرنامج القاهرة الآن

حيث قالت علوي: “تلقيت التحدى من الفنانة كندة علوش، وقررت المشاركة للمساعدة لكل المهن صاحبة “اليومية”، حيث إنها قررت ضمن زمرة من الفنانيين التكفل بعدد من أسر هذه الشريحة عبر كرتونة تضم تموين شهر كامل.