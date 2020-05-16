شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول جمهور السوشال ميديا صوراً جديدة لنجمة قناة طيور الجنة المغربية أمينة كرم، وتظهر كرم التي حققت شهرة واسعة في القناة بفترة طفولتها في الصور وقد تخلت عن الحجاب بشكل كامل.

وتفاعل الجمهور مع صور كرم الحديثة بشكل كبير، فالبعض قال إنَّ ملامحها لم تتغير وأنه يسهل التعرف عليها، فيما انتقد آخرون ظهورها بدون حجاب واتجاهها نحو الموضة بعدما انشهرت بشكل واسع كـ"مُنشدة" عبر قناة خاصة بالأطفال.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هل تذكرون الفنانة "ليلى علوي" .. شاهدو كيف اصبح شكلها بعد ان تجاوزت سن الخمسين .. مازالت مثيرة وفاتنه ...( صور )

* لن تصدقو ماذا كان يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 30 عام .. شاهدو هذا الفيديو النادر الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي واثار موجة جدل واسع

• قناة MBC تنشر لقطة محرجة للفنانة سوزان نجم مع رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد

• فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد

* شاهد.. نمر يتجول في شوارع المدينة.. "فيديو"

* اعلامية جديدة كأنها حورية من الجنة تظهر على قناة سكاي نيوز وتخطف الانظار بجمالها الفريد.. شاهد

* تسريب صور خاصة لمذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" وهي ترتدي ملابس مثيرة جدا .. ظهور صارخ لا يمكن لأحد تخيله ..

• امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد.. شاهد الفيديو

• عمان : السلطان هيثم بن طارق يتخذ قرارات طارئة لانقاذ البلاد من خطير كبير

* عاجـــل : عقاب شديد .. وكما تدين تدان .. شاهد تمساح عملاق يلتهم الفنان رامز جلال وينتقم للفنانيين الذين تعرضو لمقالبه ..(فيديو مرعب)

* هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة " اليسا " قبل عشرين سنة... سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذة الصور !!

Advertisements

* قناة MBC تنشر المقطع المحذوف من حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها الراقصة بوسي .. وتكشف السبب الطارئ الذي أجبر رامز جلال على انهاء الحلقة قبل موعدها.. شاهد

* مذيعة سعودية جديدة تظهر على قناة العربية وتخطف الانظار بجمالها الاغريقي الذي فاق كل التوقعات.. شاهد الصور

* الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب .. ومذيعة الجزيرة الشهيرة تصف ايفانكا بالدجاجة .. شاهد الصور

* بمواصفاتها الخيالية....وصول تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة إلى السعودية.. (شاهد صورها المذهلة وسعرها الذي لم يمكن ان يتخيله أحد)

* شاهدو .. هذا ما يفعله الثوم بأمعائكم !!

* صحفي سعودي اطلق على مذيعة الجزيرة غادة عويس وصف "ساقطة" .. شاهد كيف ردت عليه بطريقة لم يتوقعها والجمته عن الكلام

* شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور)

* قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي" وهي تصرخ "البنطلون !! .. شاهد

* طفل في الثانية عشرة من عمره يتزوج فتاة تكبره بـ 17 عاماً في سوريا.. شاهد كيف كانت ردة فعل العروسة عندما اجلسوها بجوارة.. فيديو

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وتعتبر كرم من الشخصيات التي أثارت جدلًا واسعًا، فبعد مغادرتها قناة طيور الجنة بشكلٍ مُفاجيء وصادم، صرحت حينها مروة حماد زوجة مدير القناة خالد مقداد، أنّه تم التخلي عن كرم لتحولها باتجاه الموضة واهتمامها بأن تكون نجمة على السوشال ميديا.

وهو الأمر الذي نفته كرم بفيديو آخر وصادم، اتهمت فيه حماد بأنها السبب وراء مغادرتها للقناة، بعد إهانتها لها هي وعدد من فتيات المغرب، وكشفت كرم حينها أنَّ حماد زوجة مدير القناة اقتحمت عليهن غرفة الملابس وكن وقتها بعمر صغير، وقالت بصوت عال: "اللي بده يتفرج يجي يشوف".

وأضافت كرم أنها شعرت بالإهانة خاصةً أنَّ حماد جعلت إحداهن تراقب فتيات المغرب بشكلٍ متواصل وهو ما أشعرها بالإهانة، وذلك بسبب غيرتها، لتقرر كرم بعدها ترك القناة وعدم المشاركة في برايم برنامج "كنز 4" إلا أنها تراجعت وشاركت في البرنامج بعد اعتذار مقداد لها وتقبيله لرأسها.

وكانت كرم قد نفت بشكل قاطع أخبار خطوبتها على عصام مقداد الشهير بـ "عصومي"، وهو ابن خالد مقداد ومروة حماد، بعد انتشار هذه الشائعة في فترة من الفترات.

وبدأت كرم مشوارها مع طيور الجنة وهي طفلة صغيرة، واستمرت بها فترة من الزمن، إذ ظهرت بعد فترة على الشاشة مُرتديةً الحجاب، الذي بدأت تدريجيًا بخلعه فبعدما كانت ترتديه بشكل كامل، بدأت بإظهار خصلات شعرها، لتقوم بخلعه بشكل كامل.

ولم تتخلى كرم عن صورها بالحجاب وأبقت عليها في حسابها عبر إنستغرام، كما عبرت في إحدى الفيديوهات عن استغرابها وغضبها من بعض الأشخاص الذين يصرون على إرسال صورها في مرحلة الطفولة

