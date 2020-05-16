شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بحكومة الإنقاذ في صنعاء أنها ستعقد عصر اليوم السبت مؤتمراً صحفياً بشأن آخر أوضاع فيروس كورونا في اليمن. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً في مقرها بصنعاء وسيتم خلال المؤتمر إطلاع الرأي العام على آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن وردنا الان .. انباء عن مقتل قائد اركان القوات الخاصة في معارك أبين عاجل.. الجيش ينشر صور من وادي حسان ومعسكر اللواء الثالث دعم واسناد بعد سيطرته عليهما..تفاصيل حصرية Advertisements عاجل : ظهور سلاح جديد وفتاك يقلب الطاولة على هذا الطرف في الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي في منظقة الشيخ سالم..شاهد لن تصدق ماحدث عاجل:شلال شايع يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي انحرف عن الطريق وخدع ابناء الجنوب عاجل: الرئيس هادي يتلقى طعنة غادرة وانقلاب عسكري عليه..واشهر قائد عسكري ينضم للانتقالي ويامر كل ضباطه بقتل اي جندي من الشرعية يقترب من عدن عاجل..سلاح الجو الاماراتي يباغت الجميع ويقلب الموازين في محافظة ابين والشرعية تتلقى هزيمة ساحقة تجعل قادة الرئيس هادي يكون من شدة القهر وكانت حكومة المرتزقة، قد أعلنت يوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 3 وفيات في المحافظات الخاضعة لسيطرة لقوى العدوان والإحتلال. وقالت لجنة مواجهة فيروس كورونا التابعة للمرتزقة، على تويتر، إنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بينها 3 وفيات”. وأكدت اللجنة تسجيل 13 إصابة في عدن، و8 حالات إصابة بينها 3 وفيات في محافظة حضرموت، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوى العدوان إلى 106 إصابة، من بينها 15 حالة وفاة. فيما سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تصريح هام من وزارة الصحة في صنعاء والإعلان عن تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.