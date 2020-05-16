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صنعاء - ياسمين الخيامي - في تحد للشرعية والتحالف.. قرارات عاجلة صادرة عن عيدروس الزبيدي بتعيين محافظا لعدن وإضافة لجان جديدة

في تحد جديد للتحالف والشرعية تناقلت وسائل اعلامية ممولة من المجلس الانتقالي الخبر التالي :

صدر قرار الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رقم22 لسنة 2020 بشأن تشكيل قيادة للعاصمة عدن وقيادة للجنة الأوقاف والفكر والإرشاد ولجنة المرأة ولجنة الصحةوالبيئة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يلي نصه:

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قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (22) لسنة 2020م بشأن تشكيل قيادة للعاصمة عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي

- بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ.

- والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

- والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس الانتقالي.

- ولما تقتضيه المصلحة العليا للجنوب.

قـــــــــــرر

مادة(1): تُعيين محافظ للعاصمة عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي وفقاً لأحكام هذا القرار، وتعتبر قيادة المحافظة تحت ادارة المجلس الانتقالي وتخضع لرئيس المجلس مباشرة. ويعين البرفسور الدكتور عبدالناصر الوالي محافظ لمحافظة عدن.

مادة(2): تشكيل لجنة الاوقاف والفكر والارشاد ويعين رئيس اللجنة الشيخ

مادة(3):تشكيل قيادة للجنة الصحة والبيئة ويعين الاستاذ الدكتور سالم الشبحي رئيس للجنة.

مادة (5)تشكيل قيادة للجنة المرأة والطفل ويعين الأستاذة نجوى فضل رئيس للجنة

ويتبع ذلك ملحقات بالنواب واعضاء اللجان من الكفاءات الجنوبية ويتم اقتراح أسماء طاقم المحافظة من قبل محافظ محافظة عدن بشان ويشمل ممثلي لكل مديريات العاصمة عدن وترفع للنظر بتلك الاسماء واصدار قرار بها من قبل الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي.

وتشكل أعضاء للجان الانفة الذكر من الكفاءات والتخصصات والقدرات ويشمل الاكاديميين وترفع مقترحات الأسماء من قبل قيادة تلك اللجان بشرط تشمل ممثلي لكل محافظات الجنوب وينظر بتلك الاسماء من قبل الرئيس القائد ثم يصدر بها قرارات رئاسية لاحقا.

مادة(4): تحدد اللائحة التنظيمية للجان العليا للمجلس مهام واختصاصات اللجنة وآلية عملها وعلاقتها بالجهات الأخرى.

مادة(5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.

صدر في العاصمة عدن

يوم الجمعة

بتاريخ: 15/ مايو / 2020م،

الموافق: 22/ رمضان/ 1441هـ

عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي