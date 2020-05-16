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صنعاء - ياسمين الخيامي - هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن

أكد نائب رئيس مجلس الشورى، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي، أن السعودية والإمارات تصنفان حزب الاصلاح كعدو ولكن السعودية لاتزال تفضل استخدامه كأداة قوية لمواجهة أنصار الله.

وقال البخيتي في تغريدة له على تويتر، إن “السعودية والإمارات تصنفان حزب الاصلاح كعدو ولكن السعودية لاتزال تفضل استخدامه كأداة قوية لمواجهة أنصار الله”.

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هزيمة ساحقة أمام الإنتقالي.. وهذا أحدث موقف للسعودية من حزب الإصلاح بعد فشل عملية الفجر الجديد لإقتحام مدينة عدن

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وأضاف: “عجز حزب الاصلاح عن احراز أي تقدم في عملية الفجر الجديد التي اعلنها بهدف إسقاط عدن كشف حقيقة ضعفه مما سيدفع بالسعودية لمحاربته والرهان على قوى أخرى كما تفعل الامارات”.

وفي تغريدة أخرى أوضح البخيتي أن ما يريده حزب الإصلاح لتبرير هزيمته أمام المجلس الانتقالي في محافظة أبين قائلاً: “ان حزب الاصلاح يتمنى ان تتعرض قواته في ابين لضربة جوية إماراتية ليبرر هزيمته السريعة امام المجلس الانتقالي”.