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صنعاء - ياسمين الخيامي - مستشار ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي يدعم مليشيات الانتقالي بفيديو وياتيه الرد الصاعق من أحد السياسيين بفيديو استهداف موكب أحد قادتهم اليوم .. شاهد بالفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي يدعم مليشيات الانتقالي بفيديو وياتيه الرد الصاعق من أحد السياسيين بفيديو استهداف موكب أحد قادتهم اليوم .. شاهد بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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