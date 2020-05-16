شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : تحذر من كارثة صحية في مناطق سيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الحكومة من كارثة صحية في مناطق سيطرة الحوثيون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في ظل سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وانعدام الخدمات الطبية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات"‏إن المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي يتساقطون في الشوارع بعد تفشي فيروس ‎كورونا، فيما تواصل جماعة الحوثياخفاء الحقائق عن الرأي العام والتستر عن الأرقام الحقيقة للوفيات والإصابات بالوباء والاستهتار في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين" مرفقاً مقطع مصور لمواطن يسقط في شوارع صنعاء.

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‏وحمل الإرياني جماعة الحوثي كامل المسئولية عن تردي الخدمات الصحية في مناطق سيطرتها بسبب الحرب التي فجرها الانقلاب، واعاقتها جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء ومحاولة استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية دون اكتراث بمعاناة ومصير ملايين المواطنين.

‏وجدد الإرياني دعوة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتكثيف الضغوط على جماعة الحوثي لانتهاج مبدأ الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا ونشر البيانات والأرقام الصحيحة بشكل دوري للراي العام لأخذ احتياطاتهم، وتقديم الدعم والرعاية الصحية للمصابين.