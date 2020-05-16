شكرا لمتابعة خبر عن أخر التطورات في أبين .. مصرع أحد أبرز القيادات العسكرية ووصول عشرات القتلى والجرحى إلى لودر والسيارات المفخخة تدخل خط المواجهة (الاسم +التفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قائد كبير في مليشيات لعكب الشريف ، مصرعه في معارك اليوم التي تمت على خطوط التماس في محافظة ابين.

وقالت مصادر بان العقيد عمار الجماعي اركان حرب القوات الخاصة بشبوة قد لقي مصرعه في معارك اليوم.

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إلى ذلك لجأت مليشيات حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى السيارات المفخخة، عقب انكساراتها أمام القوات الجنوبية في الشيخ سالم وقرن الكلاسي بمديرية شقرة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وليل الجمعة، حاولت مليشيا الإخوان، مهاجمة أول حاجز عسكري للقوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم، بسيارة مفخخة، غير أنه تم إحباط الهجوم بتفجير السيارة قبل وصولها إلى الموقع.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات الجنوبية، رصدت السيارة المفخخة وفجرتها قبل وصولها إلى الموقع المستهدف، مشيرة إلى أن رتلاً عسكرياً لمليشيا الإخوان كان يحاول التقدم بعد السيارة.

وأضافت إن مواجهات اندلعت عقب إحباط الهجوم الإرهابي، واستطاعت القوات الجنوبية تدمير عدد من الآليات المدرعة، وقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر الإخوان.

وفي منطقة "الطرية" شنت قوة تابعة للإخوان هجومًا على مواقع القوات الجنوبية، غير أن الأخيرة أفشلت الهجوم ودمرت مدرعة للمهاجمين.

إلى ذلك دفعت القوات الجنوبية بتعزيزات عسكرية جديدة تضم مقاتلين وآليات إلى خطوط التماس في محافظة أبين، وفق مصادر عسكرية.

وفي سياق متصل استقبل مستشفى لودر بمحافظة أبين، الجمعة، ما لا يقل عن 18 قتيلا وجريحا من مليشيا الإخوان سقطوا بنيران المقاومة الجنوبية خلال المعارك الدائرة في محيط منطقة شقرة الساحلية.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى لودر، أن المستشفى استقبل 5 قتلى و13 جريحا غالبيتهم من أبناء محافظة مأرب وبينهم فرد من آل معيلي ممن يقاتلون في شقرة في صفوف المليشيات الإخوانية.

وقال شهود عيان بمدينة لودر إنهم شاهدوا العشرات من سيارات الإسعاف متجهة إلى محافظة شبوة تحمل عشرات القتلى والجرحى، وأطقماً تغادر شقرة على متنها قتلى وجرحى من المليشيات الإخوانية.

وتشهد محافظة أبين اشتباكات شرسة منذ 4 أيام بين مليشيا الإخوان والمقاومة الجنوبية، بعد انفجار الوضع عسكرياً.