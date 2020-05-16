شكرا لمتابعة خبر عن قائد مقاومة ذي ناعم من وسط ردمان يوجة نداء لجميع أحرار البيضاء .. ويعلن عن انطلاق معركة الكرامة وإعلان موقف جديد للقبائل من العواضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء محمد مطلوب العمري جميع أحرار البيضاء إلى التأهب وحمل السلاح والاستعداد الكامل لمعركة الكرامة.

جاء ذلك في تصريح له من مديرية ردمان، الجمعة، عقب أنباء عن توصل الشيخ ياسر العواضي إلى اتفاق مع وساطة مكونة من مشايخ البيضاء لحل قضية قتل الشهيدة جهاد الأصبحي.

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وأشاد قائد مقاومة ذي ناعم بدعوة الشيخ ياسر العواضي إلى تلاحم قبائل البيضاء ورص صفوفها وطرد جماعة الحوثي من المحافظة، مضيفاً "لا تشغلوا أنفسكم بالعواضي ولجنة الوساطة فالموقف كرامة للجميع".

وكان قرابة 150 مسلحا من المقاومة الشعبية بذي ناعم ورجال قبائل آل عمر وطياب وصلوا الثلاثاء إلى آل عواض بمديرية ردمان تلبية للنكف القبلي.

وكان على رأس المنكفين كل من: الشيخ محمد سالم الطيابي، والشيخ عبدالكريم علي أحمد العمري، والشيخ صالح بن صالح الجرهومي العمري، والشيخ سالم محمد بنه العمري، وقائد المقاومة الشيخ محمد مطلوب العمري.