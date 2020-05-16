شكرا لمتابعة خبر عن نجل الرئيس الجنوبي السابق : يعلن أول موقف له من الحرب الدائرة في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف هاني البيض، نجل الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، الخميس، موقف قبائل محافظة أبين الداعم للقوات الجنوبية، في معركتها ضد مليشيا الإخوان، بأنه "موقف وطني نبيل ومشرف".

وقال هاني البيض، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "اطلعت (الأربعاء) على البيان الصادر من معظم قبائل أبين حول التطورات الأخيرة.. حقيقة ليس بغريب أو جديد عليهم".

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وأردف: "كان موقفا وطنيا نبيلا ومشرفا، وهذا هو فعلا الموقف الحقيقي لأحرار أبين الأبية ورجالها الشرفاء ومناضليها".

وخلص البيض إلى القول: "أبين وقت الشدائد وتحديد المواقف لن تكون إلا مع الجنوب مهما عبث العابثون، وهم قلة".

والأربعاء أعلنت قبائل أبين وقوفها الكامل إلى جانب القوات الجنوبية التي تخوض معارك عنيفة مع مليشيات الإخوان في بلدة شقرة الساحلية.

وأكدت القبائل، خلال اجتماع موسع، جهوزيتها للمشاركة إلى جانب القوات الجنوبية في تحرير المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الإخوان بأبين.

وأصدر المجتمعون بياناً دعوا فيه المقاتلين المغرر بهم في صفوف مليشيا الإخوان، إلى الانسحاب الفوري والعودة إلى مناطقهم.