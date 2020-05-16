شاهد : الحوثيين يضعون شرط صارم مقابل صرف نصف راتب للموظفين (وثيقة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي تعميم صادر عن وزارة المالية ، يربط بين صرف النصف الراتب القادم مع شيك الزكاة والمحددة ب 500 ريال للشخص الواحد . ووفقا للتعميم والذي اصدرته وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي امس الجمعة فإن النصف الثاني من راتب يناير 2018م لن يتم تسليمه إلا بعد إرفاق شيك دفع زكاة الفطر. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وحدد التعميم رقم (27) لسنة 2020م والصادر يوم أمس من وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين زكاة الفطر للعام الحالي بواقع 500 ريال للفرد . هذا والزم التعميم الموظفين بأخذ إقرارات وفقا للنماذج التي سيتم توزيعها في جهات العمل . ولم تذكر جماعة الحوثي متى سيتم صرف نصف الراتب والتي تدفعه جماعة الحوثي كل شهرين بواقع ربع راتب شهريا والذي لم يعد يكفي لسد جزء من الإحتياجات الأساسية للموظفين نظرا لارتفاع الأسعار والتي ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف .

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