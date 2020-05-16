شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الصحفي فتحي بن لزرق .. يدق ناقوس الخطر عن مجازر الوباء في العاصمة الموقتة عدن ويطالب بوقف معارك ابين بشكل عاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دق الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق، ناقوس الخطر في العاصمة المؤقتة عدن، جراء المجازر التي يرتكبها المتفشي في المدينة حيث سجل 80 وفاة خلال ال24 الساعة الماضية.

وحذر بن لزرق من محاولة البعض في صرف انظار العالم عن المأساة الانسانية في عدن بقضايا جانبية للتغطية عن ما يحدث في المدينة الموبوءة عدن.

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وناشد بن لزرق في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" تابعه محرر أبابيل نت " المنظمات الدولية بتفعيل جسر جوي لامداد المدينة بالمساعدات الطبية وتجهيز مستشفى عائم من اجل انقاذ المرضى.

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"أبابيل نت " يعيد لكم نشر مقال بن لزرق كما ورد:

80 حالة وفاة بعدن خلال 24 ساعة مضت في عدن فقط جراء وباء كورونا.

هذا الرقم يؤكد إننا في الطريق صوب أيام صعبة للغاية .

-نحتاج إلى جسر جوي دولي على مدار اليوم ينقل إلى عدن والمحافظات الأخرى تجهيزات مستشفيات ميدانية وأجهزة تنفس .

-ثمة من يريد صرف أنظار العالم عن المأساة الإنسانية الحاصلة في عدن ومحيطها صوب امور أخرى وقضايا والهدف التغطية على المجازر التي يرتكبها الوباء المتفشي في عدن.

- وقف المعارك الدائرة في أبين بات مطلبا ملحا فالوضع في عدن اصعب وأبشع من ان يتم وصفه .

- مصنع الاكسجين الخاص بمستشفى الجمهورية انفجر اليوم وتعطل وهذا يعني واعتذر لقول هذا اننا سنكون في مواجهة كارثة كبيرة .

- الجانب السلبي الثاني ان الوباء بدأ يضرب قطاع الاطباء وهذا شيء مزعج لانه يعني ضربا للقاعدة الطبية التي تقدم العناية والمساعدة للناس.

- نحتاج إلى مستشفى عائم يقدم خدماته الطبية لعدن والمحافظات المجاورة .

- نداء عاجل إلى كل المنظمات الدولية والتحالف والحكومة ندعوكم على وجه السرعة لاطلاق جسر جوي يومي إلى عدن لتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية والاطباء هذا مسئوليتكم ولن نعفيكم عنها ابدا.

إلى الناس

إلى الناس.

نرجوكم الزموا منازلكم فورا فالوضع اخطر مما تتصورون .

فتحي بن لزرق

15 مايو 2020