شكرا لمتابعة خبر عن تجدد المواجهات في محيط زنجبار أبين الان وقصف مدفعي عنيف على معسكر القوات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية محلية في الجيش الوطني تؤكد انة بعد ان تمت السيطرة على اللواء الثالث دعم وإسناد( انتقالي) التابع لنبيل المشوشي على يد أبطال الجيش الوطني في أبين الابطال يرفعون اعلام الجمهورية ترفرف عالياً من داخل اللواء

وقال المصدر العسكري أن هذه تعد رسالة للعبيد وأتباع الامارات ان الدولة ستنهض برجالها ابناء الجيش الوطني وليس بالعملاء والمهرجين.

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وذكر المصدر أن المواجهات في محيط زنجبارتجددت الان و قصف عنيف على معسكر القوات الخاصة بالمدينة.