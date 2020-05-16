شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : خريطة المواجهات إليكم نتائج المعركة في أبين بين الانتقالي والشرعية بعد 10 ساعات طاحنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية من محافظة أبين جنوب البلاد إن معارك عنيفة مستمرة منذ السادسة صباحا وحتى الآن بين قوات الجيش الوطني التابع للشرعية والمجلس الانتقالي.

ووفقا للمصادر فإن المعارك الدائرة بين الطرفين تمكن من خلالها الجيش الوطني من الوصول إلى وادي حسان الذي يبعد 5 كيلو متر فقط عن قلب مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

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وأضافت المصادر أن الجيش الوطني حسم معركة الشيخ سالم وتمكن من إسقاط عدة مواقع متقدمة من اللواء ،14 صاعقة في الساحل والذي يقوده عثمان معوضة.

وسيطر الجيش الوطني أيضا على معسكر اللواء الثالث دعم وإسناد التابع لنبيل المشوشي بكل مافيه من أسلحة وفرار عناصر الانتقالي منه.

ووفقا للمصادر فإن الجيش الوطني تجاوز في وادي حسان قرية الشيخ سالم من اليمين وأسر العشرات من ميليشيا الانتقالي وغنم العديد من الأسلحة بينها صواريخ كورنيت.

وكان الجيش الوطني قد سيطر على معسكر الطرية ومعسكر الشيخ سالم وموقع الإرسال بعد هروب مسلحي الانتقالي.