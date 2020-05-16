شكرا لمتابعة خبر عن شاهدبالفيديو : رجل امن سعودي ينقذ طفلة من الموت بأعجوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نبالة أحد منسوبي جوازات نجران، وهو ينقذ طفلةً صغيرةً أثناء عبورها الشارع.

شجاعة رجل الأمن وأظهر الفيديو شجاعة رجل الأمن الذي ركض سريعاً نحو الطفلة، وقام بإنقاذها قبل أن تصدمها سيارة كانت قادمة على الجانب الآخر من الطريق.

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حيث نبه الرجل سائق السيارة إلى عبوره الشارع، مشيراً إليه بالتوقف كي يلحق بالطفلة لإنقاذها، ثم اصطحبها وأعادها إلى أهلها.